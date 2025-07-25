Владелец отеля в Ташкенте получил 8 лет тюрьмы из-за гибели журналистки Паперной
Инесса Паперная. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Инесса Паперная
Владельца отеля «Караман палас» в Ташкенте, где год назад погибла российская журналистка Инесса Паперная, приговорили к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сантехник отеля тоже получил своё наказания. Об этом рассказал судья Яккасарайского районного уголовного суда города Ташкента Баходир Каюмов.
«Яккасарайский районный уголовный суд города Ташкента приговорил владельца отеля «Караман палас» к 8 годам и одному месяцу заключения, сантехник отеля и двое граждан, которые продали отелю некачественный отопительный котёл, приговорены к трём годам заключения», — рассказал судья.
Трагедия унесла жизни трёх человек: самой журналистки, работавшей в журнале «Профиль», её друга и гражданина Узбекистана. Причиной смерти стало отравление угарным газом через неисправную вентиляционную систему.
Напомним, в октябре 2024 года российская журналистка Инесса Паперная и её спутник были найдены мёртвыми в номере гостиницы в Ташкенте. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления «неустановленной этиологии». В январе по этому делу задержали 4 человек, среди них хозяин гостиницы. Как оказалось, установленный в отеле котёл должны были списать ещё в 2021 году.