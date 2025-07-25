Владелец отеля в Ташкенте получил 8 лет тюрьмы из-за гибели журналистки Паперной

Владельца отеля «Караман палас» в Ташкенте, где год назад погибла российская журналистка Инесса Паперная, приговорили к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сантехник отеля тоже получил своё наказания. Об этом рассказал судья Яккасарайского районного уголовного суда города Ташкента Баходир Каюмов.

«Яккасарайский районный уголовный суд города Ташкента приговорил владельца отеля «Караман палас» к 8 годам и одному месяцу заключения, сантехник отеля и двое граждан, которые продали отелю некачественный отопительный котёл, приговорены к трём годам заключения», — рассказал судья.