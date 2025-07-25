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25 июля, 11:27

Ивлеева приехала в Ленинградскую область и навестила 90-летнюю родственницу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agentmam

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agentmam

Мать блогерши Насти Ивлеевой Наталья Никитина проводит время вместе с дочерью в Ленинградской области. В социальных сетях она опубликовала семейные фотографии во время отдыха.

«В небольшом путешествии заехали на мою родину, село Озёра в вепсском заповеднике. Навестили тётушку, которой скоро исполнится 90 лет, посетили могилки наших предков», — написала родительница.

Никитина сопроводила свой пост серией снимков, на одном из которых она позирует на фоне печи вместе с почти 90-летней родственницей и дочерью. Также были опубликованы фотографии с кладбища и с рыбалки. Интернет-пользователи отреагировали на публикацию позитивно, назвав семейные фото душевными и тёплыми.

«Деревенская»: Ивлеева в мини-шортах и сапогах устроила фотосессию в тракторе
«Деревенская»: Ивлеева в мини-шортах и сапогах устроила фотосессию в тракторе

А ранее Life.ru писал, что блогерша Настя Ивлеева и её партнер Филипп Бегак тайно сочетались браком. Ивлеева опубликовала в социальных сетях красивые совместные фотографии с церемонии. Также затем выяснилось, что отец Ивлеевой не догадывался о её замужестве и всерьёз удивился, мать Бегака также не была в курсе событий.

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Мария Любицкая
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