Ивлеева приехала в Ленинградскую область и навестила 90-летнюю родственницу
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agentmam
Мать блогерши Насти Ивлеевой Наталья Никитина проводит время вместе с дочерью в Ленинградской области. В социальных сетях она опубликовала семейные фотографии во время отдыха.
«В небольшом путешествии заехали на мою родину, село Озёра в вепсском заповеднике. Навестили тётушку, которой скоро исполнится 90 лет, посетили могилки наших предков», — написала родительница.
Никитина сопроводила свой пост серией снимков, на одном из которых она позирует на фоне печи вместе с почти 90-летней родственницей и дочерью. Также были опубликованы фотографии с кладбища и с рыбалки. Интернет-пользователи отреагировали на публикацию позитивно, назвав семейные фото душевными и тёплыми.
А ранее Life.ru писал, что блогерша Настя Ивлеева и её партнер Филипп Бегак тайно сочетались браком. Ивлеева опубликовала в социальных сетях красивые совместные фотографии с церемонии. Также затем выяснилось, что отец Ивлеевой не догадывался о её замужестве и всерьёз удивился, мать Бегака также не была в курсе событий.