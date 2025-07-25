Ивлеева приехала в Ленинградскую область и навестила 90-летнюю родственницу

Мать блогерши Насти Ивлеевой Наталья Никитина проводит время вместе с дочерью в Ленинградской области. В социальных сетях она опубликовала семейные фотографии во время отдыха.

Никитина сопроводила свой пост серией снимков, на одном из которых она позирует на фоне печи вместе с почти 90-летней родственницей и дочерью. Также были опубликованы фотографии с кладбища и с рыбалки. Интернет-пользователи отреагировали на публикацию позитивно, назвав семейные фото душевными и тёплыми.