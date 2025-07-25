Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу срыва переговоров в Турции

«Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. <...> На нём [заседании] мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле», — сказал Полянский.