Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу срыва переговоров в Турции
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Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 31 июля. Поводом для этого стали действия, которые, по мнению Москвы, препятствуют мирным переговорам между Россией и Украиной, проходившим в Стамбуле. Эту информацию озвучил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. <...> На нём [заседании] мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле», — сказал Полянский.
По его словам, российская сторона 31 июля предлагает сосредоточить внимание на действиях, которые препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта.
Напомним, что 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины. До начала обсуждений в полном составе Владимир Мединский и Рустем Умеров, возглавляющие делегации, провели двустороннюю беседу. В Кремле заявили, что российская сторона предложила Киеву конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ожидал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной.