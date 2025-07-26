Подпадает под «уголовку»: Зеленского обвинили в нарушении конституции при смене правительства
Медведчук: В действиях Зеленского содержатся признаки уголовных правонарушений
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Действия Владимира Зеленского по формированию нового правительства нарушают ряд статей Уголовного кодекса Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«В действиях высших должностных лиц Украины, включая Зеленского, содержатся признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины — «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», заключавшиеся в захвате исполнительной власти в государстве в результате неконституционного функционирования коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины, неконституционном внесении кандидатуры на назначение премьер-министра Украины», — отметил он.
Медведчук считает правительство нелегитимным, поскольку его создание является результатом незаконных действий власти. Зеленский нарушил конституцию, объявив 14 июля 2025 года о предложении Юлии Свириденко возглавить правительство. При этом 15 июля 2025 года министр обороны Денис Шмыгаль опубликовал заявление об его отставке, датированное тем же числом, то есть днём позже заявления главы киевского режима. Медведчук полагает, что данные действия были результатом незаконного влияния со стороны Зеленского, что противоречит статье 6 Конституции Украины.
«При этом результаты голосования за назначение, в частности, премьер-министра Украины, показывают, что фракция политической партии «Слуга народа», с формальным количеством народных депутатов 231, поддержала такое назначение всего лишь 201 голосом, что удостоверяет отсутствие в Верховной раде парламентского большинства правоспособного на формирование правительства», — объяснил Медведчук.
Напомним, что Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, который, в свою очередь, сменил Рустема Умерова на посту министра обороны Незалежной. В Верховной Раде уже успели обвинить Виталия Свириденко, главу Черниговской областной федерации стрельбы и мобилизационного возраста, в бегстве с Украины.