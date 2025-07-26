Действия Владимира Зеленского по формированию нового правительства нарушают ряд статей Уголовного кодекса Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«В действиях высших должностных лиц Украины, включая Зеленского, содержатся признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины — «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», заключавшиеся в захвате исполнительной власти в государстве в результате неконституционного функционирования коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины, неконституционном внесении кандидатуры на назначение премьер-министра Украины», — отметил он.

Медведчук считает правительство нелегитимным, поскольку его создание является результатом незаконных действий власти. Зеленский нарушил конституцию, объявив 14 июля 2025 года о предложении Юлии Свириденко возглавить правительство. При этом 15 июля 2025 года министр обороны Денис Шмыгаль опубликовал заявление об его отставке, датированное тем же числом, то есть днём позже заявления главы киевского режима. Медведчук полагает, что данные действия были результатом незаконного влияния со стороны Зеленского, что противоречит статье 6 Конституции Украины.