«Гибридная война»: Политолог раскрыл роль молодёжи в борьбе против Запада
Политолог Хугаев: Молодёжь России играет важную роль в борьбе против Запада
Молодёжь. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В России начали говорить о необходимости усиления экономического, технологического и политического суверенитета ещё задолго до «беспрецедентной гибридной войны», развязанной против нас коллективным Западом. Однако после начала СВО в общественном сознании появилось понимание важности сохранения и укрепления ценностного суверенитета. Стало очевидно, что работа в этом направлении является приоритетной, поскольку именно это служит фундаментом для всех остальных видов суверенитета и без этого стране будет трудно выжить под внешним давлением, уверен политолог Заурбек Хугаев.
По его словам, период ценностного кризиса 90-х и 2000-х годов уже пройден, что подтверждается результатами исследований общественного мнения. Высокий уровень поддержки традиционных ценностей собеседник РИА «ФедералПресс» объяснил системной работой, которая включает юридическое закрепление понятий и создание перечня ценностей, а также введение в образовательные программы курса «Основы Российской государственности» и «Разговоры о важном».
При этом руководитель Мастерской политического образования «Дигория» МУ «Сенеж» отметил, что молодёжь является наиболее сложной целевой аудиторией для ценностно-мировоззренческого и гражданского просвещения. Взаимодействие с ней требует аккуратности и последовательности. В качестве примера он привел платформу «Дигория», которая действует по формуле «молодёжь для молодёжи» и создала целую систему мероприятий по просвещению молодых россиян.
«Мы хотим не просто рассказать им о важности сохранения ценностного суверенитета, а на практике показать, как ценности могут повлиять на жизнь каждого гражданина нашей страны через социальные проекты, законодательные инициативы и работу политика в публичном поле», — заключил эксперт.
Ранее психолог объяснила, как мотивировать молодёжь к созданию семьи. Она, в частности, призвала пропагандировать в России институт счастливой семьи. Кроме того, россияне назвали слабые стороны современной молодёжи.