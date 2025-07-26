«Гибридная война»: Политолог раскрыл роль молодёжи в борьбе против Запада

В России начали говорить о необходимости усиления экономического, технологического и политического суверенитета ещё задолго до «беспрецедентной гибридной войны», развязанной против нас коллективным Западом. Однако после начала СВО в общественном сознании появилось понимание важности сохранения и укрепления ценностного суверенитета. Стало очевидно, что работа в этом направлении является приоритетной, поскольку именно это служит фундаментом для всех остальных видов суверенитета и без этого стране будет трудно выжить под внешним давлением, уверен политолог Заурбек Хугаев.

По его словам, период ценностного кризиса 90-х и 2000-х годов уже пройден, что подтверждается результатами исследований общественного мнения. Высокий уровень поддержки традиционных ценностей собеседник РИА «ФедералПресс» объяснил системной работой, которая включает юридическое закрепление понятий и создание перечня ценностей, а также введение в образовательные программы курса «Основы Российской государственности» и «Разговоры о важном».

При этом руководитель Мастерской политического образования «Дигория» МУ «Сенеж» отметил, что молодёжь является наиболее сложной целевой аудиторией для ценностно-мировоззренческого и гражданского просвещения. Взаимодействие с ней требует аккуратности и последовательности. В качестве примера он привел платформу «Дигория», которая действует по формуле «молодёжь для молодёжи» и создала целую систему мероприятий по просвещению молодых россиян.