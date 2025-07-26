Начальник железнодорожной станции и его семья погибли при взрыве газа в Саратове
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В Саратове 33-летний начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев и его семья погибли в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Саратове. Об этом сообщила в телеграм-канале Приволжская железная дорога (филиал РЖД).
«Среди погибших в результате происшествия на улице Блинова в Саратове наш работник с семьёй. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, 33 года», — сказано в тексте. Учреждение пообещало оказать финансовую помощь родственникам погибшего сотрудника.
Напомним, 25 июля утром в многоэтажном доме в Саратове произошёл взрыв. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Погибло семь человек, среди них есть ребёнок. Пострадавшими числятся как минимум 15 человек. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей.