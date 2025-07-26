Начальник железнодорожной станции и его семья погибли при взрыве газа в Саратове

В Саратове 33-летний начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев и его семья погибли в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Саратове. Об этом сообщила в телеграм-канале Приволжская железная дорога (филиал РЖД).