«Принял за чистую монету»: Стало известно, как в США обвели Зеленского вокруг пальца
Медведчук: Зеленский из-за невежества обманулся в поддержке сенатора США Грэма*
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Владимира Зеленского обманули, воспользовавшись его невежеством в вопросах управления и международного права. Киевский главарь ошибся, уверившись в безусловной поддержке американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Зеленского обвели вокруг пальца, воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного, что его не обманут, служила в том числе риторика упомянутого вами сенатора, которую приняли за чистую монету», — сказал политик в интервью ТАCС.
Он добавил, что российская сторона официально не комментирует заявления Грэма*, поскольку не реагирует на провокации столь низкого уровня. Кроме того, Москва и так четвёртый год ведёт торговое противостояние с США, поэтому угрозы о новых санкциях не вызывают беспокойства в Кремле.
Медведчук напомнил, что киевский режим действует не в интересах народа Украины, а обслуживает один из политических лагерей коллективного Запада. При этом западных политиков тоже мало интересует реальная поддержка Незалежной, они ведут свою игру.
Собеседник агентства назвал риторику Грэма* ограниченной и выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп будет действовать по собственному усмотрению таким образом, чтобы везде извлечь максимальную выгоду. А Зеленского Медведчук обвинил в предательстве украинских национальных интересов и кабальных сделках, которые были заключены с Западом вопреки конституции страны.
Напомним, Линдси Грэм* угрожал торгующим с Россией странам пошлинами, если они не сделают «правильный» выбор между американской и российской экономиками. Подразумевал он в первую очередь Китай, Индию и Бразилию. А ещё сенатор рассказывал, что президент США очень зол на главу РФ Владимира Путина. Что касается самого Грэма*, то известно, что он лоббирует интересы Пентагона и компаний, связанных с американских ВПК — от этих организаций сенатор-русофоб получает финансирование.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.