Владимира Зеленского обманули, воспользовавшись его невежеством в вопросах управления и международного права. Киевский главарь ошибся, уверившись в безусловной поддержке американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленского обвели вокруг пальца, воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного, что его не обманут, служила в том числе риторика упомянутого вами сенатора, которую приняли за чистую монету», — сказал политик в интервью ТАCС.

Он добавил, что российская сторона официально не комментирует заявления Грэма*, поскольку не реагирует на провокации столь низкого уровня. Кроме того, Москва и так четвёртый год ведёт торговое противостояние с США, поэтому угрозы о новых санкциях не вызывают беспокойства в Кремле.

Медведчук напомнил, что киевский режим действует не в интересах народа Украины, а обслуживает один из политических лагерей коллективного Запада. При этом западных политиков тоже мало интересует реальная поддержка Незалежной, они ведут свою игру.

Собеседник агентства назвал риторику Грэма* ограниченной и выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп будет действовать по собственному усмотрению таким образом, чтобы везде извлечь максимальную выгоду. А Зеленского Медведчук обвинил в предательстве украинских национальных интересов и кабальных сделках, которые были заключены с Западом вопреки конституции страны.