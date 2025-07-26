«Мина замедленного действия»: Хирург назвал самые опасные операции

Самими опасными являются не те операции, где больше крови или которые длятся дольше. наиболее рискованными являются медицинские вмешательства, при которых даже одна ошибка может полностью изменить судьбу пациента или оставить его без шансов на выздоровление, рассказал специалист по лапароскопии, хирург Рамиль Гулиев.

Он привёл в пример операции на сердце, объяснив, что в таких случаях необходимо полностью остановить орган и подключить аппарат искусственного кровообращения, который будет перекачивать кровь, пока хирург работает вручную. После этого сердце снова запускается. Также врач упомянул операции на головном мозге, где отклонение даже один миллиметр может привести к потере речи, зрения или памяти.

Трансплантация органов — печени, лёгких или почек — также относится к сложным вмешательствам. Даже идеально выполненная операция считается лишь началом долгого пути выздоровления, ведь важно, как приживётся орган и не возникнет ли отторжения, а также как поведёт себя иммунитет пациента.

«Есть и такие вмешательства, которые сами по себе — как мина замедленного действия. Например, панкреатодуоденэктомия, или операция Уиппла. Это, пожалуй, одна из самых сложных операций в хирургии», — отметил собеседник «Газеты.ru».

В ходе неё удаляют головку поджелудочной железы, часть желудка, двенадцатиперстную кишку и желчные протоки, а затем соединяют всё это заново. По словам врача, поджелудочная железа — орган «с характером»: если ферменты начнут течь внутри тканей, они буквально их переварят. Поэтому важна каждая деталь: от техники выполнения до послеоперационного наблюдения. Даже при идеально проведённой операции возможны осложнения. Однако иногда такие вмешательства являются единственным шансом для пациентов с опухолями, заключил эксперт.