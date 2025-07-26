В Британии раскритиковали новый шаг Зеленского
Дипломат Прауд: Запад осведомлён о масштабной коррупции на Украине
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Британский дипломат, экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд заявил, что западные страны, включая США и ключевые европейские государства, давно осведомлены о серьёзных коррупционных обвинениях в адрес администрации Владимира Зеленского.
В своём посте в соцсети X он подчеркнул, что дипломатические миссии в Киеве располагают соответствующей информацией, и призвал помнить об этом, поскольку, по его словам, такие политики, как новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вскоре могут публично выразить озабоченность ситуацией.
«Дипломатические представительства США, Британии и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского. Помните об этом, поскольку такие люди, как (премьер-министр Британии. — Прим. Life.ru) Кир Стармер, в ближайшие месяцы будут выражать удивление и растущую обеспокоенность», — написал он.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, существенно ограничивающий автономию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это вызвало массовые протесты по всей стране, а также резкую критику в ЕС, некоторые открыто призвали украинского политика покинуть свой пост. 25 июля, пытаясь снизить накал страстей, Зеленский направил в Раду новый проект, предполагающий восстановление независимости антикоррупционных органов. Однако процесс его принятия может столкнуться с трудностями: по данным британских СМИ, около 70 депутатов от правящей партии «Слуга народа» готовы заблокировать голосование.