Британский дипломат, экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд заявил, что западные страны, включая США и ключевые европейские государства, давно осведомлены о серьёзных коррупционных обвинениях в адрес администрации Владимира Зеленского.

В своём посте в соцсети X он подчеркнул, что дипломатические миссии в Киеве располагают соответствующей информацией, и призвал помнить об этом, поскольку, по его словам, такие политики, как новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вскоре могут публично выразить озабоченность ситуацией.