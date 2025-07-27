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27 июля, 11:14

Самолёт с Песковым два часа не мог вылететь в Петербург из-за плана «Ковёр»

Юнашев: Песков и Дюмин два часа не могли вылететь в Петербург из-за атаки БПЛА

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Самолёт, на котором из Москвы в Санкт-Петербург в рамках Дня ВМФ должны были вылететь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, задержали на два часа. Об этом рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Видео © Телеграм / Юнашев LIVE

«Вылет перенесли из-за «Ковра», — подтвердил представитель Кремля.

Изначально самолёт планировал вылететь в 09:30 утра. Песков и Дюмин должны были вместе с Владимиром Путиным принять участие в учениях ВМФ. Однако из-за атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область был введён план «Ковёр». Всё это время пассажиры находились на борту и ждали разрешения на вылет. Борт отправился в Санкт-Петербург с двухчасовой задержкой.

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Напомним, что 27 июля в аэропорту Пулково было задержано более сотни рейсов из-за введённых ограничений. Всего на вылет не вышли 49 самолётов, а 62 рейса задерживались с прибытием. Параллельно с этими новостями в Ленобласти система ПВО смогла уничтожить 10 украинских дронов. Позже воздушная гавань была открыта для вылета и прилёта самолётов. При этом отправление рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

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Наталья Афонина
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