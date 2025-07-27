Самолёт с Песковым два часа не мог вылететь в Петербург из-за плана «Ковёр»

Самолёт, на котором из Москвы в Санкт-Петербург в рамках Дня ВМФ должны были вылететь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, задержали на два часа. Об этом рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Изначально самолёт планировал вылететь в 09:30 утра. Песков и Дюмин должны были вместе с Владимиром Путиным принять участие в учениях ВМФ. Однако из-за атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область был введён план «Ковёр». Всё это время пассажиры находились на борту и ждали разрешения на вылет. Борт отправился в Санкт-Петербург с двухчасовой задержкой.