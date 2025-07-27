Сокращение финансовой помощи ЕС Украине на $1,7 млрд — сигнал Киеву о необходимости строго следовать указаниям Брюсселя. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

«Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов — это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью», — подчеркнул он.