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Регион
28 июля, 08:02

Медведчук сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский превратился в «загнанную в угол крысу», поссорившись как с Россией, так и с коллективным Западом. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье, добавив, что глава киевского режима был вынужден атаковать НАБУ и САП из-за потери над ними контроля.

«Он ещё надеется всех обмануть, надеется вернуть вчерашний день и триумфы, но это просто невозможно. В политический тупик его привели ограниченность, некомпетентность, жадность и трусость, он подло предал избирателей, которым он втюхивал, что принесёт мир, тех, кто поднял его на политический Олимп», — написал Медведчук.

Сейчас Зеленский целенаправленно устраняет любые силы или ветви власти, с которыми не может найти общий язык, что является его характерной чертой. При этом он использует тактику предательства, сдавая бывших союзников более могущественным противникам, чтобы удержаться у власти. В последний момент глава киевского режима испугался последствий и отступил, опасаясь потерять европейское финансирование.

«Кроме природной трусости сыграла жадность. Зная подлость нелегитимного, можно предположить, что Зеленский попытается обвинить в атаке на НАБУ и САП своё ближайшее окружение… Но это у него не выйдет, коллективному Западу в жертву нужен он, а не кто-то из его прихлебателей, в очередной раз подставить кого-то не выйдет», — добавил Медведчук.

СМИ заявили об утрате Зеленским демократического имиджа
СМИ заявили об утрате Зеленским демократического имиджа

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, который вызвал протесты на Украине. Этот закон существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Действия, направленные на ослабление антикоррупционных органов, вызвали возмущение в Европе, которая рассматривает возможность сокращения финансовой помощи Киеву. Окончательное голосование по данному закону в Раде запланировано на 31 июля.

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Наталья Афонина
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