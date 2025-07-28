Медведчук сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой
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Владимир Зеленский превратился в «загнанную в угол крысу», поссорившись как с Россией, так и с коллективным Западом. Об этом написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье, добавив, что глава киевского режима был вынужден атаковать НАБУ и САП из-за потери над ними контроля.
«Он ещё надеется всех обмануть, надеется вернуть вчерашний день и триумфы, но это просто невозможно. В политический тупик его привели ограниченность, некомпетентность, жадность и трусость, он подло предал избирателей, которым он втюхивал, что принесёт мир, тех, кто поднял его на политический Олимп», — написал Медведчук.
Сейчас Зеленский целенаправленно устраняет любые силы или ветви власти, с которыми не может найти общий язык, что является его характерной чертой. При этом он использует тактику предательства, сдавая бывших союзников более могущественным противникам, чтобы удержаться у власти. В последний момент глава киевского режима испугался последствий и отступил, опасаясь потерять европейское финансирование.
«Кроме природной трусости сыграла жадность. Зная подлость нелегитимного, можно предположить, что Зеленский попытается обвинить в атаке на НАБУ и САП своё ближайшее окружение… Но это у него не выйдет, коллективному Западу в жертву нужен он, а не кто-то из его прихлебателей, в очередной раз подставить кого-то не выйдет», — добавил Медведчук.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект, который вызвал протесты на Украине. Этот закон существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Действия, направленные на ослабление антикоррупционных органов, вызвали возмущение в Европе, которая рассматривает возможность сокращения финансовой помощи Киеву. Окончательное голосование по данному закону в Раде запланировано на 31 июля.