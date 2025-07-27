Владимир Зеленский утратил свой демократический имидж, об этом пишет газета Financial Times (FT), комментируя ситуацию с урезанием полномочий антикоррупционных органов в стране. Издание сообщает, что действия лидера киевского режима спровоцировали серьёзный политический кризис.

По мнению издания, Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, необходимые для функционирования государства. Атака на НАБУ и САП поставила под угрозу процесс вступления Украины в Европейский союз и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. Несмотря на то, что Зеленский попытался смягчить ситуацию, ущерб его репутации на Украине и за её пределами уже был нанесён.

«На этой неделе Владимир Зеленский упал со своего демократического пьедестала <…> Зеленский разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от Киева украинцы и их западные, хотя и не обязательно американские, покровители», — говорится в материале FT.