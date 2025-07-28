Комплексует из-за Мерца и Стармера: Политолог объяснил слова Макрона о давлении на РФ
Политолог Оленченко: Макрон угрожает России, чтобы набрать политических очков
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Президент Франции Эмманюэль Макрон угрожает России, чтобы набрать политических очков перед возможными внеочередными выборами. Кроме того, политик, претендуя на роль лидера ЕС, переживает, что слабее по авторитету, чем канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Для него характерны метания. Причина их заключается в том, что он претендует на лидерство в Европе и очень переживает, что более выгодно там выглядит Мерц из Германии или Стармер из Великобритании. А он по своему опыту и авторитету слабее...», — отметил политолог в интервью RT.
По его словам, это согласуется со стремлением Макрона хоть как-то поддержать свой имидж и влияние в глазах европейского либерального общества, поскольку к его мнению зачастую не прислушиваются.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что действия России якобы представляют главную угрозу для Европы. Кроме того, обращаясь к армии, политик призвал сделать так, чтобы Францию боялись. А ещё он пообещал продолжить поддержку Украины и усилить давление на Россию.