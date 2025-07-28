Комплексует из-за Мерца и Стармера: Политолог объяснил слова Макрона о давлении на РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон угрожает России, чтобы набрать политических очков перед возможными внеочередными выборами. Кроме того, политик, претендуя на роль лидера ЕС, переживает, что слабее по авторитету, чем канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Для него характерны метания. Причина их заключается в том, что он претендует на лидерство в Европе и очень переживает, что более выгодно там выглядит Мерц из Германии или Стармер из Великобритании. А он по своему опыту и авторитету слабее...», — отметил политолог в интервью RT.