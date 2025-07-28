«Это было не на камеру!» Кремль раскрыл правду о внезапных объятиях Путина с моряком в День ВМФ
Песков назвал спонтанными объятия Путина с 61-летним подводником в День ВМФ
Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, он не мог не поздравить 61-летнего подводника Павла Морозова с Днём Военно-морского флота. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя видео тёплых объятий главы государства с моряком на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин обнял моряка Павла Морозова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Это действительно не на камеру. Это и не предназначалось на камеру. Просто Путин остаётся самим собой. Президент, собственно вы знаете, что он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми и, конечно, он не мог не поздравить моряка в День ВМФ», – сказал представитель Кремля.
Напомним, 27 июля Владимир Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Его приветствовал почётный караул, трижды прокричав «Ура!». Мероприятие прошло в честь празднования Дня ВМФ. Кроме того, глава государства пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади и посетил фрегат Адмирал Григорович, который утром отражал атаки дронов.