«‎Это было не на камеру!» Кремль раскрыл правду о внезапных объятиях Путина с моряком в День ВМФ

Президент России Владимир Путин всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, он не мог не поздравить 61-летнего подводника Павла Морозова с Днём Военно-морского флота. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя видео тёплых объятий главы государства с моряком на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Это действительно не на камеру. Это и не предназначалось на камеру. Просто Путин остаётся самим собой. Президент, собственно вы знаете, что он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми и, конечно, он не мог не поздравить моряка в День ВМФ», – сказал представитель Кремля.