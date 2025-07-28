В Британии слили, зачем Зеленскому нужна личная встреча с Путиным
Прауд: Зеленский хочет личную встречу с Путиным ради показухи перед Западом
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Владимир Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать свою значимость перед западными партнёрами. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд в беседе с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленном Дизеном.
«Зеленский — шоумен, и он хочет такое театральное представление, чтобы похвастаться перед своими западными спонсорами», — заявил он в интервью.
По словам Прауда, украинский политик таким образом попытается опровергнуть утверждения о потере легитимности своей власти.
Ранее стало известно, что во время переговоров в Стамбуле 23 июля делегации России и Украины обсуждали встречу Путина и Зеленского. Песков заявил, что перед таким саммитом следует проделать большой объём работы. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его встреча с Путиным и Зеленским состоится. Уже даже появились данные о возможном месте переговоров.