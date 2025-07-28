Владимир Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать свою значимость перед западными партнёрами. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд в беседе с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленном Дизеном.

«Зеленский — шоумен, и он хочет такое театральное представление, чтобы похвастаться перед своими западными спонсорами», — заявил он в интервью.