Золотая отделка и ресторан с шефом: Что известно о «летающем дворце» Трампа
РИА ФП: Новый президентский борт Трампа оборудован рестораном с шеф-поваром
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Самолёт Boeing 747-8, модернизированную версию которого Катар передал США для использования в качестве президентского борта Дональда Трампа, представляет собой двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт с четырьмя двигателями, отличающейся удлинённым фюзеляжем, изменённым крылом и повышенной экономической эффективностью. Данная машина является крупнейшим коммерческим воздушным судном, произведённым в США, а также самым длинным пассажирским лайнером в мире.
Внутри «летающего дворца» Трампа разместили спальни, просторную столовую с кухней, где работает известный шеф-повар. Эту зону называют рестораном. Также на борту будущего Air Force One есть комната отдыха, кабинет, конференц-зал и спальни для гостей. В дизайне использованы элементы роскоши, золотые детали и эксклюзивная отделка напоминают о Ближнем Востоке. К слову, самолёт способен перевозить до 600 пассажиров, однако после переоборудования будет рассчитан всего на несколько десятков человек, сообщает РИА «ФедералПресс».
Напомним, королевская семья Катара планирует подарить Трампу самолёт стоимостью 400 миллионов долларов, который предполагается использовать в качестве президентского борта. В связи с дорогостоящим подарком конгрессмен от Демократической партии потребовал начать официальное расследование. Однако премьер Катара заявил, что передача самолёта Трампу не подарок, а соглашение.