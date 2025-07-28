Золотая отделка и ресторан с шефом: Что известно о «летающем дворце» Трампа

Самолёт Boeing 747-8, модернизированную версию которого Катар передал США для использования в качестве президентского борта Дональда Трампа, представляет собой двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт с четырьмя двигателями, отличающейся удлинённым фюзеляжем, изменённым крылом и повышенной экономической эффективностью. Данная машина является крупнейшим коммерческим воздушным судном, произведённым в США, а также самым длинным пассажирским лайнером в мире.

Внутри «летающего дворца» Трампа разместили спальни, просторную столовую с кухней, где работает известный шеф-повар. Эту зону называют рестораном. Также на борту будущего Air Force One есть комната отдыха, кабинет, конференц-зал и спальни для гостей. В дизайне использованы элементы роскоши, золотые детали и эксклюзивная отделка напоминают о Ближнем Востоке. К слову, самолёт способен перевозить до 600 пассажиров, однако после переоборудования будет рассчитан всего на несколько десятков человек, сообщает РИА «ФедералПресс».