«Раздевание Европы»: США оставили ЕС с носом после заключения торговой сделки

В нынешней политической обстановке о безоговорочных триумфах можно только мечтать. Однако заключённое тарифное соглашение ЕС и США очень напоминает «раздевание Европы, о чём красноречиво свидетельствовало безрадостное лицо Урсулы фон дер Ляйен», заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Несмотря на кажущийся успех Трампа, нужно будет посмотреть, как эта сделка будет реализовываться на практике. Тарифы в 15% не так ужасны, и главный вопрос, насколько европейцы выполнят свои обязательства по инвестициям в американскую экономику», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».