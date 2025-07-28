«Раздевание Европы»: США оставили ЕС с носом после заключения торговой сделки
Политолог Гафарова: Торговая сделка США с ЕС является успехом Трампа
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В нынешней политической обстановке о безоговорочных триумфах можно только мечтать. Однако заключённое тарифное соглашение ЕС и США очень напоминает «раздевание Европы, о чём красноречиво свидетельствовало безрадостное лицо Урсулы фон дер Ляйен», заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.
«Несмотря на кажущийся успех Трампа, нужно будет посмотреть, как эта сделка будет реализовываться на практике. Тарифы в 15% не так ужасны, и главный вопрос, насколько европейцы выполнят свои обязательства по инвестициям в американскую экономику», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».
Гафарова предположила, что в Брюсселе, вероятно, решили преподнести Трампу «приятный сюрприз», наивно полагая, что смогут затянуть, усложнить и забюрократизировать процесс до бесконечности. В свою очередь, американский президент, опьянённый «скромным успехом», несомненно, попытается и дальше «деликатно намекать» Европе на необходимость заключения выгодных военных контрактов.
Напомним, что ранее между США и Евросоюзом состоялась торговая сделка, в рамках которой Европа откажется от части нефти и газа из России в пользу топлива из США. В ответ на уступки глава Белого дома снизит таможенные тарифы с 30% до 15%, как заявила Урсула фон дер Ляйен. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал этот шаг гениальным, отметив, что подобные условия фактически поставили Европу в зависимое положение. Теперь страны ЕС вынуждены покупать более дорогое американское топливо. А вот сами европейцы напуганы грядущим уроном от блестящей ловушки республиканца.