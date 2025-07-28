«Нам безразлично»: В ГД высмеяли новый ультиматум Трампа о сокращении срока на прекращение СВО

России не стоит обращать внимание на слова президента США Дональда Трампа — клоуна и болтуна. Все его условия о сокращении дедлайна для урегулирования украинского конфликта — это обычная болтовня, которая не имеет никакого смысла. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

«Сейчас Дональд Трамп разругался со всеми своими сторонниками, полностью потерял свой рейтинг в Америке. От него отвернулись даже республиканцы, а демократы его никогда не любили», — заявил политик.

Это посмешище, болтун, который каждый день говорит какие-то разные вещи. Завтра он будет говорить ещё что-нибудь, послезавтра ещё что-нибудь. Просто, видимо, у него вместо головы какой-то генератор случайных фраз стоит. Олег Матвейчев Депутат Государственной думы

По его словам, Москве ничем не грозят ультиматумы главы Белого дома и все эти высказывания России безразличны, потому что США «ничего сделать абсолютно не могут». На данный момент у Америки и НАТО нет никаких сил против России, и именно поэтому альянс продолжает проигрывать войну.

«Считалось, что они сильные в экономике, но именно экономических ресурсов вести войну, настоящую войну, у них нет. Всё, что они могут, это завалить нас очередными фейками у нас в России, спровоцировать межнациональную рознь, натравить друг на друга религии, нации, классы и стравить нас с соседями. Вот этим они будут заниматься. Ничего другого, никаких других инструментов у них нет», — заключил Матвейчев.