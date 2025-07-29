В Приамурье установят мемориал в память о погибших при крушении Ан-24

В Амурской области появится памятник жертвам катастрофы Ан-24, унёсшей жизни 48 человек. Инициативу увековечить память погибших поручил проработать губернатор региона Василий Орлов, сообщили в правительстве региона. На месте крушения завершена зачистка территории — все обломки воздушного судна уже вывезены на хранение.

«Планируется, что сначала установят деревянный крест, а после – постоянный мемориал», — говорится в сообщении.

Региональные власти начали процесс компенсаций: на каждого погибшего будет выплачено 5,025 млн рублей — сумма складывается из страховых выплат (2,025 млн), компенсации от авиакомпании (2 млн) и региональных средств (1 млн). Деньги получат родственники первой линии в равных долях. Отдельно прорабатывается помощь иностранным семьям. На борту находились граждане КНР и Белоруссии — сейчас местные власти взаимодействуют с МИД для отработки механизма выплат. Как заверили в правительстве, первые деньги семьи начнут получать уже на следующей неделе, без ожидания полного пакета документов.