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Регион
29 июля, 06:05

В Приамурье установят мемориал в память о погибших при крушении Ан-24

Обложка © Telegram / Администрация города Тынды

Обложка © Telegram / Администрация города Тынды

В Амурской области появится памятник жертвам катастрофы Ан-24, унёсшей жизни 48 человек. Инициативу увековечить память погибших поручил проработать губернатор региона Василий Орлов, сообщили в правительстве региона. На месте крушения завершена зачистка территории — все обломки воздушного судна уже вывезены на хранение.

«Планируется, что сначала установят деревянный крест, а после – постоянный мемориал», — говорится в сообщении.

Региональные власти начали процесс компенсаций: на каждого погибшего будет выплачено 5,025 млн рублей — сумма складывается из страховых выплат (2,025 млн), компенсации от авиакомпании (2 млн) и региональных средств (1 млн). Деньги получат родственники первой линии в равных долях. Отдельно прорабатывается помощь иностранным семьям. На борту находились граждане КНР и Белоруссии — сейчас местные власти взаимодействуют с МИД для отработки механизма выплат. Как заверили в правительстве, первые деньги семьи начнут получать уже на следующей неделе, без ожидания полного пакета документов.

Родственники погибших при крушении самолёта Ан-24 прибыли из Хабаровска в Тынду
Родственники погибших при крушении самолёта Ан-24 прибыли из Хабаровска в Тынду

Напомним, что Ан-24, выполнявший рейс из Хабаровска в Тынду, потерпел крушение 24 июля. На борту находились 48 человек. Обломки сгоревшего фюзеляжа были обнаружены в 15 километрах от Тынды, неподалёку от села Курьян, с помощью вертолёта Ми-8. Подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Спасатели оперативно прибыли на место трагедии.

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Милена Скрипальщикова
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