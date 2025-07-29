«Такой позор»: Азербайджанцы захейтили Dream Fest 2025 после отказа от российских звёзд

Фестиваль Dream Fest 2025 в Азербайджане вызвал волну возмущения у зрителей после того как с афиш исчезли российские исполнители, а вместо них на сцену вышли малоизвестные местные артисты. Как сообщает телеграм-канал SHOT, множество людей оставляют гневные комментарии в социальных сетях организаторов.













«Такой позор на самом большом музыкальном фестивале Кавказа. Лучше русских не выгонять, чем таких на фестиваль приводить», — прокомментировал мероприятие один из пользователей в социальных сетях.

В результате решения Министерства культуры республики были отменены выступления «Руки вверх!», Клавы Коки, Ани Лорак, Алсу, Стаса Пьехи и других. Под замену попали и ведущие: Регину Тодоренко и Милоша Биковича также убрали из программы. После этого россияне стали массово сдавать билеты, а зрители, всё же пришедшие на мероприятие, остались в недоумении — многих новых исполнителей публика просто не знала.