«Такой позор»: Азербайджанцы захейтили Dream Fest 2025 после отказа от российских звёзд
SHOT: Азербайджанцы разгневались на Dream Fest 2025 за отказ от российских звёзд
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Фестиваль Dream Fest 2025 в Азербайджане вызвал волну возмущения у зрителей после того как с афиш исчезли российские исполнители, а вместо них на сцену вышли малоизвестные местные артисты. Как сообщает телеграм-канал SHOT, множество людей оставляют гневные комментарии в социальных сетях организаторов.
«Такой позор на самом большом музыкальном фестивале Кавказа. Лучше русских не выгонять, чем таких на фестиваль приводить», — прокомментировал мероприятие один из пользователей в социальных сетях.
В результате решения Министерства культуры республики были отменены выступления «Руки вверх!», Клавы Коки, Ани Лорак, Алсу, Стаса Пьехи и других. Под замену попали и ведущие: Регину Тодоренко и Милоша Биковича также убрали из программы. После этого россияне стали массово сдавать билеты, а зрители, всё же пришедшие на мероприятие, остались в недоумении — многих новых исполнителей публика просто не знала.
Критика обрушилась не только на музыкальную часть, но и на организацию в целом. Посетители пожаловались на грязные площадки и отсутствие должного сервиса. Dream Fest в этом году окрестили в соцсетях «самым провальным» и предложили больше не отказываться от российских звёзд.
Как Life.ru писал ранее, в Азербайджане ввели запрет на российские культурные мероприятия на фоне уголовного дела против выходцев из республики в Екатеринбурге. Это коснулось концертов, фестивалей, спектаклей и выставок, организованных российскими частными и государственными учреждениями. В Госдуме в ответ на это заявили, что Россия всё равно сохранит дружественные отношения с Баку.