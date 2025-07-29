«Осознают правду»: Джефф Монсон заявил, что украинцев продали в «рабство» корпорациям из США
Боец Монсон: Зеленский продал Украину американским компаниям за долги
Джефф Монсон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jeff_monson_official
Запад долгие годы искажал реальность о событиях на Украине, а Владимир Зеленский продал свою страну корпорациям из США. Об этом заявил спортсмен, экс-американец, отказавшийся от паспорта США ради жизни в России Джефф Монсон.
«Я брал интервью у жителей Донбасса. В США, на Западе какой нарратив? «Россия вторглась в Украину». И я верил. Честно сказать, мне сейчас очень стыдно. Когда я приехал в Донбасс, я думал: а где все русские? Их там нет. Да, какие-то русские приехали помочь, но ВС России там не было. Я в этом на 100% уверен. Я поговорил, наверное, с миллионом человек, не меньше», — рассказал он «Царьграду».
Спортсмен, неоднократно посещавший Донбасс, признался, что раньше верил западной версии о «российском вторжении», но после общения с местными жителями изменил мнение. Он назвал «резню в Мариуполе» следствием украинской агрессии после референдумов 2014 года и раскритиковал Запад за игнорирование этих событий.
Монсон также обвинил Владимира Зеленского в «продаже Украины» американским компаниям, ссылаясь на подписанные соглашения с BlackRock, JPMorgan Chase и Goldman Sachs. По его словам, эти корпорации получат контроль над ресурсами страны, а украинцы останутся без защиты трудовых прав. При этом Зеленский не погнушался объявить о своей «сделке» на весь мир. Боец считает, что когда конфликт закончится, украинцы осознают правду о военных преступлениях, которые совершал киевский режим, и про то, что их по сути продали в рабство американским корпорациям.
Стоит отметить, что Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году, а в декабре 2023 отказался от американского паспорта, поэтому многие могут счесть его позицию предвзятой. Впрочем, с критикой Владимира Зеленского выступают уже и ведущие СМИ Запада, которые больше не превозносят киевского главаря, как светоч демократии. Например, Bloomberg пишет, что «героическая броня» Зеленского была «разбита вдребезги».