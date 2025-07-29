Запад долгие годы искажал реальность о событиях на Украине, а Владимир Зеленский продал свою страну корпорациям из США. Об этом заявил спортсмен, экс-американец, отказавшийся от паспорта США ради жизни в России Джефф Монсон.

«Я брал интервью у жителей Донбасса. В США, на Западе какой нарратив? «Россия вторглась в Украину». И я верил. Честно сказать, мне сейчас очень стыдно. Когда я приехал в Донбасс, я думал: а где все русские? Их там нет. Да, какие-то русские приехали помочь, но ВС России там не было. Я в этом на 100% уверен. Я поговорил, наверное, с миллионом человек, не меньше», — рассказал он «Царьграду».

Спортсмен, неоднократно посещавший Донбасс, признался, что раньше верил западной версии о «российском вторжении», но после общения с местными жителями изменил мнение. Он назвал «резню в Мариуполе» следствием украинской агрессии после референдумов 2014 года и раскритиковал Запад за игнорирование этих событий.