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Регион
29 июля, 11:35

Избил, задушил и ограбил: Убийцей россиянки в Японии оказался её сын

В Осаке арестован сын россиянки по обвинению в убийстве матери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В японской Осаке арестовали 21-летнего парня, который убил свою русскую мать. На допросе в полиции он признался, что избил родительницу и задушил её. Из кошелька женщины преступник вынул около 15 тысяч йен (около $100). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тело погибшей было обнаружено 27 июня её мужем, который проживал отдельно. Несколько дней он не мог связаться с супругой и решил её навестить. Следователи поначалу предполагали, что женщина умерла из-за теплового удара. В тот день в Осаке была 33-градусная жара, а в квартире не работал ни один кондиционер. Однако наличие следов побоев направило полицию по верному следу.

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Полина Никифорова
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