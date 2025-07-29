Избил, задушил и ограбил: Убийцей россиянки в Японии оказался её сын

В японской Осаке арестовали 21-летнего парня, который убил свою русскую мать. На допросе в полиции он признался, что избил родительницу и задушил её. Из кошелька женщины преступник вынул около 15 тысяч йен (около $100). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Тело погибшей было обнаружено 27 июня её мужем, который проживал отдельно. Несколько дней он не мог связаться с супругой и решил её навестить. Следователи поначалу предполагали, что женщина умерла из-за теплового удара. В тот день в Осаке была 33-градусная жара, а в квартире не работал ни один кондиционер. Однако наличие следов побоев направило полицию по верному следу.