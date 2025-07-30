Сентябрьский фьючерс нефти Brent поднялся выше отметки в 73 доллара

Цена нефти Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня превысила 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

По состоянию на 22:06 мск 29 июля стоимость данного фьючерса поднялась на 4,11% и составила 72,92 доллара, превысив уровень в 73 доллара впервые с 23 июня.