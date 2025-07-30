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Регион
29 июля, 21:50

Сентябрьский фьючерс нефти Brent поднялся выше отметки в 73 доллара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pixinoo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pixinoo

Цена нефти Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня превысила 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

По состоянию на 22:06 мск 29 июля стоимость данного фьючерса поднялась на 4,11% и составила 72,92 доллара, превысив уровень в 73 доллара впервые с 23 июня.

Мировой рынок нефти демонстрирует рост примерно на 4%. Котировки октябрьских фьючерсов Brent выросли на 3,71% — до 71,89 доллара, в то время как сентябрьские контракты на WTI прибавили 4,03% и достигли 69,4 доллара за баррель. К 00:37 мск 30 июля цена Brent составила 71,84 доллара за баррель.

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Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп объявил о сокращении срока для достижения соглашения между Россией и США по Украине с 50 до 10–12 дней. В результате чего индексы на Московской бирже сменили рост на снижение на 0,93% — до 2746,24 пункта. А курс доллара впервые с мая взлетел выше 81 рубля.

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Тимур Хингеев
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