ВМС Эквадора выпустили предупреждение о цунами для архипелага Галапагос

После мощного землетрясения на Камчатке специалисты эквадорского океанографического института ВМС предупредили о вероятной угрозе цунами для Галапагосских островов. По прогнозу, волны высотой около 1,4 метра могут достичь архипелага около 09:00 по местному времени (18:00 по московскому). Об этом сообщает Национальный секретариат по управлению рисками.

«Для Островного региона (Галапагосские острова) объявлен уровень предупреждения о цунами. Это означает немедленное прекращение морской деятельности и превентивное выселение людей с пляжей, причалов и низменностей. На континентальном побережье пока сохраняется статус наблюдения, так как риск ниже», — говорится в сообщении.