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Регион
30 июля, 04:48

ВМС Эквадора выпустили предупреждение о цунами для архипелага Галапагос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vicente Garces Custode

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vicente Garces Custode

После мощного землетрясения на Камчатке специалисты эквадорского океанографического института ВМС предупредили о вероятной угрозе цунами для Галапагосских островов. По прогнозу, волны высотой около 1,4 метра могут достичь архипелага около 09:00 по местному времени (18:00 по московскому). Об этом сообщает Национальный секретариат по управлению рисками.

«Для Островного региона (Галапагосские острова) объявлен уровень предупреждения о цунами. Это означает немедленное прекращение морской деятельности и превентивное выселение людей с пляжей, причалов и низменностей. На континентальном побережье пока сохраняется статус наблюдения, так как риск ниже», — говорится в сообщении.

Все подразделения Национальной системы управления рисками уже приведены в готовность и действуют совместно с океанографическим институтом военно-морского флота (INOCAR). В случае подтверждения более серьёзного воздействия на материковое побережье планируется задействовать сирены системы раннего оповещения о цунами, расположенные в стратегических точках вдоль эквадорского побережья.

Японские АЭС после землетрясения на Камчатке работают в штатном режиме
Японские АЭС после землетрясения на Камчатке работают в штатном режиме

Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало мощнейшим инцидентом с 1952 года. На японский остров Хоккайдо пришла волна цунами. В районе города Нэмуро высота волны достигла 30 сантиметров. Позднее в Японии остановили движение поездов на 41 линии, а также на трёх участках скоростных экспрессов.

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Тимур Хингеев
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