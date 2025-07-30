Армия России пустила в ход «стрелы смерти» под Авдеевкой

Российская армия применила в зоне специальной военной операции новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», получившие неофициальное название «стрелы смерти». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Как сообщают СМИ, на видеозаписи из-под Авдеевки видно, как снаряды с огромной скоростью поражают цели на земле, полностью их уничтожая. Эти боевые элементы используются в составе кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня и авиационных бомб, преимущественно против бронетехники.

Боевые элементы индивидуального наведения «Мотив» — это новейшая разработка российской оборонной промышленности, предназначенная для высокоточного поражения целей, в том числе бронетехники, в составе кассетных боеприпасов. Они оснащены системой наведения, которая позволяет самостоятельно находить и атаковать объекты после разлёта из боеприпаса, что делает их особенно эффективными в условиях плотной обороны противника. Благодаря высокоточной работе таких элементов, возможно уничтожение даже хорошо защищённых целей с минимальным расходом боеприпасов.