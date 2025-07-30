Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Горном Алтае

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Республике Алтай. Сейсмическое событие произошло в 30 км от села Кызыл-Таш. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в районе Северо-Чуйского хребта приблизительно в 250 километрах от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 составила 5,5 балла. В региональном управлении МЧС также прокомментировали землетрясение.

«Зарегистрировано одно сейсмособытие: в Кош-Агачском районе в 35 километрах северо-восточней села Джазатор, магнитудой 4,4», — говорится в сообщении.