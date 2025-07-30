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Регион
30 июля, 09:51

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Горном Алтае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Epic Vision

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Epic Vision

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Республике Алтай. Сейсмическое событие произошло в 30 км от села Кызыл-Таш. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в районе Северо-Чуйского хребта приблизительно в 250 километрах от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 составила 5,5 балла. В региональном управлении МЧС также прокомментировали землетрясение.

«Зарегистрировано одно сейсмособытие: в Кош-Агачском районе в 35 километрах северо-восточней села Джазатор, магнитудой 4,4», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что местные жители не ощутили толчки. Отмечается, что подобные сейсмические события характерны для этого горного региона и не представляют угрозы для населения.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 июля мощное землетрясение магнитудой от 7,5 до 8,7 сотрясло Камчатку. Его эпицентр располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине 17 километров. В самой региональной столице толчки ощущались с силой до шести баллов. В крае был введён режим повышенной готовности. Подземные удары вызвали волну цунами, достигшую берегов Северо-Курильска, а также побережий Японии и США.

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Алиса Хуссаин
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