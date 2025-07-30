НАТО активизирует политическое давление на Россию. Американская администрация также корректирует свою риторику, смещая акцент с критики Владимира Зеленского на резкие высказывания в адрес главы РФ Владимира Путина.

Как пояснил политолог Иван Мезюхо в интервью «Царьграду», заявления западных СМИ о «новом витке давления» выглядят странно, поскольку альянс никогда не прекращал враждебных действий против Москвы. По его мнению, США и их союзники последовательно усиливают конфронтационный курс, а текущая риторика лишь подтверждает давно сложившуюся тенденцию.

Эксперт обратил внимание на эволюцию позиции президента США Дональда Трампа, который, несмотря на первоначальные заявления о необходимости диалога, постепенно возвращается к жёсткой линии в отношении России. Этот сдвиг, по словам Мезюхо, свидетельствует о влиянии традиционных атлантических элит на американскую политику.

«Сегодня можно говорить о том, что традиционные союзники США всё-таки доломали Дональда Трампа по вопросу оказания давления на Российскую Федерацию. Трамп всё больше и больше начинает быть похожим на сонного Джо, как нередко сказал Дмитрий Медведев», — отметил политолог.