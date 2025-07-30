«Крепкий орешек»: Политолог объяснил, почему давление Запада на Путина обречено на провал
Эксперт Мезюхо: Давление НАТО на РФ — запоздалая риторика без реальных изменений
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НАТО активизирует политическое давление на Россию. Американская администрация также корректирует свою риторику, смещая акцент с критики Владимира Зеленского на резкие высказывания в адрес главы РФ Владимира Путина.
Как пояснил политолог Иван Мезюхо в интервью «Царьграду», заявления западных СМИ о «новом витке давления» выглядят странно, поскольку альянс никогда не прекращал враждебных действий против Москвы. По его мнению, США и их союзники последовательно усиливают конфронтационный курс, а текущая риторика лишь подтверждает давно сложившуюся тенденцию.
Эксперт обратил внимание на эволюцию позиции президента США Дональда Трампа, который, несмотря на первоначальные заявления о необходимости диалога, постепенно возвращается к жёсткой линии в отношении России. Этот сдвиг, по словам Мезюхо, свидетельствует о влиянии традиционных атлантических элит на американскую политику.
«Сегодня можно говорить о том, что традиционные союзники США всё-таки доломали Дональда Трампа по вопросу оказания давления на Российскую Федерацию. Трамп всё больше и больше начинает быть похожим на сонного Джо, как нередко сказал Дмитрий Медведев», — отметил политолог.
При этом аналитик скептически оценивает перспективы западной стратегии, подчёркивая, что санкции и военная поддержка Украины не заставят Россию отказаться от своих интересов. По его мнению, Владимир Путин уже неоднократно демонстрировал устойчивость к внешнему давлению, как «крепкий орешек», а дальнейшая эскалация лишь подтвердит бесперспективность подобных методов.
Так, 28 июля американский лидер заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине — с 50 до 10–12 дней. Республиканец сделал это заявление во время переговоров с британским премьер-министром, подчеркнув, что «ждать больше нет смысла». В Совете Федерации отметили, что новый ультиматум Трампа направлен на укрепление его имиджа. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ заявил, что не «дедушке» Трампу указывать России, что делать.