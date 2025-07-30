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Регион
30 июля, 11:15

«Крепкий орешек»: Политолог объяснил, почему давление Запада на Путина обречено на провал

Эксперт Мезюхо: Давление НАТО на РФ — запоздалая риторика без реальных изменений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

НАТО активизирует политическое давление на Россию. Американская администрация также корректирует свою риторику, смещая акцент с критики Владимира Зеленского на резкие высказывания в адрес главы РФ Владимира Путина.

Как пояснил политолог Иван Мезюхо в интервью «Царьграду», заявления западных СМИ о «новом витке давления» выглядят странно, поскольку альянс никогда не прекращал враждебных действий против Москвы. По его мнению, США и их союзники последовательно усиливают конфронтационный курс, а текущая риторика лишь подтверждает давно сложившуюся тенденцию.

Эксперт обратил внимание на эволюцию позиции президента США Дональда Трампа, который, несмотря на первоначальные заявления о необходимости диалога, постепенно возвращается к жёсткой линии в отношении России. Этот сдвиг, по словам Мезюхо, свидетельствует о влиянии традиционных атлантических элит на американскую политику.

«Сегодня можно говорить о том, что традиционные союзники США всё-таки доломали Дональда Трампа по вопросу оказания давления на Российскую Федерацию. Трамп всё больше и больше начинает быть похожим на сонного Джо, как нередко сказал Дмитрий Медведев», — отметил политолог.

При этом аналитик скептически оценивает перспективы западной стратегии, подчёркивая, что санкции и военная поддержка Украины не заставят Россию отказаться от своих интересов. По его мнению, Владимир Путин уже неоднократно демонстрировал устойчивость к внешнему давлению, как «крепкий орешек», а дальнейшая эскалация лишь подтвердит бесперспективность подобных методов.

Страны НАТО пытаются «усилить давление» на Путина после заявления Трампа, узнали СМИ
Страны НАТО пытаются «усилить давление» на Путина после заявления Трампа, узнали СМИ

Так, 28 июля американский лидер заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине — с 50 до 10–12 дней. Республиканец сделал это заявление во время переговоров с британским премьер-министром, подчеркнув, что «ждать больше нет смысла». В Совете Федерации отметили, что новый ультиматум Трампа направлен на укрепление его имиджа. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ заявил, что не «дедушке» Трампу указывать России, что делать.

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Александра Мышляева
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