Глава Минторга США объявил о заключении торговых сделок с Таиландом и Камбоджей

Соединённые Штаты заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом. Об этом во время общения с Fox News объявил глава Министерства торговли США Говард Латник.

Он также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп приложил усилия для прекращения боевых действий, которые недавно вспыхнули между Камбоджей и Таиландом.