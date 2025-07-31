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Регион
31 июля, 04:42

Глава Минторга США объявил о заключении торговых сделок с Таиландом и Камбоджей

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Соединённые Штаты заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом. Об этом во время общения с Fox News объявил глава Министерства торговли США Говард Латник.

Он также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп приложил усилия для прекращения боевых действий, которые недавно вспыхнули между Камбоджей и Таиландом.

«Все выходные он звонил то Камбодже, то Таиланду, Камбодже — Таиланду, а в понедельник они объявили перемирие. И знаете, что мы сделали сегодня? Мы заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом», — сказал Латник.

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Напомним, бои на границе двух государств начались утром 24 июля. Таиланд объявил о начале спецоперации, получившей название «Война за землю». В результате боевых действий погибли по меньшей мере 16 человек. Уже через четыре дня, 28 июля, между Камбоджей Таиландом было объявлено прекращение огня. Как утверждает Трамп, именно его вмешательство позволило прекратить боевые действия. Также он объявил о возобновлении торговых переговоров с этими странами.

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Виталий Приходько
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