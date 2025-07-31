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31 июля, 06:51

«Кругетсу плохо»: Любимый пёс россиян сильно заболел и не может встать

У знаменитого пса Кругетса выраженный болевой синдром, он отказывается вставать

Знаменитый пёс-толстячок Кругетс перестал вставать и явно сильно заболел. Обложка © VK / Сострадание НН

Знаменитый пёс-толстячок Кругетс перестал вставать и явно сильно заболел. Обложка © VK / Сострадание НН

В приюте для бездомных животных «Сострадание НН» тревога — их пушистый подопечный Кругетс внезапно почувствовал себя плохо. У пёсика — выраженный болевой синдром, сейчас он находится в стационаре и проходит обследование. Об этом волонтёры рассказали на своей странице во «Вконтакте».

Знаменитый пёс-толстячок Кругетс перестал вставать и явно сильно заболел. Видео © VK / Сострадание НН

«У нас беда! Кругетсу плохо. Наш Кругетс сегодня с утра отказался вставать. Начал кричать от боли. Выраженный болевой синдром», — написали волонтёры.

Врачи пока не могут точно поставить диагноз, но подозревают головокружение и сильный болевой синдром. Сейчас Кругетс находится под постоянным наблюдением. Его перевели на стационар, где проводят диагностику и оказывают всю необходимую помощь. В приюте признаются: ситуация тяжёлая, но они надеются на лучшее и просят всех неравнодушных поддержать любимца хотя бы мысленно.

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Напомним, что Кругетс стал настоящей звездой приюта «Сострадание НН» — его история тронула тысячи людей. Когда волонтёры нашли его на улице, пёс страдал от критического ожирения, пролежней и деформации лап. Вес животного тогда превышал 100 килограммов. С тех пор Кругетс прошёл долгий путь восстановления: он похудел более чем вдвое, а к маю этого года вес снизился до 46,7 килограмма. Его даже хотели забрать за границу — у Кругетса нашёлся потенциальный хозяин из другой страны.

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Милена Скрипальщикова
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