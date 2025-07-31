«Кругетсу плохо»: Любимый пёс россиян сильно заболел и не может встать

В приюте для бездомных животных «Сострадание НН» тревога — их пушистый подопечный Кругетс внезапно почувствовал себя плохо. У пёсика — выраженный болевой синдром, сейчас он находится в стационаре и проходит обследование. Об этом волонтёры рассказали на своей странице во «Вконтакте».

Врачи пока не могут точно поставить диагноз, но подозревают головокружение и сильный болевой синдром. Сейчас Кругетс находится под постоянным наблюдением. Его перевели на стационар, где проводят диагностику и оказывают всю необходимую помощь. В приюте признаются: ситуация тяжёлая, но они надеются на лучшее и просят всех неравнодушных поддержать любимца хотя бы мысленно.