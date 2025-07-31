Океанолог рассказал, что делать при угрозе цунами и как не стать жертвой стихии

Цунами для всех приходит внезапно, а чтобы остаться невредимым, вам следует чётко выполнять порядок действий при стихийном бедствии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал декан географического факультета МГУ и океанолог Сергей Добролюбов.

Скорость цунами в открытом океане достигает 700–800 км/ч. Например, если землетрясение случится у Камчатки, волна достигнет берегов Калифорнии примерно через 8–10 часов. Это даёт возможность заранее покинуть опасную территорию, поднявшись на высоту не менее 10 метров над уровнем моря.

Системы оповещения играют ключевую роль в спасении жизней. В Японии предупреждения приходят на мобильные устройства или передаются через громкоговорители. Главное — не подходить к берегу и искать убежище на возвышенности. Если побережье крутое и гористое, риск минимален, а на пологом берегу лучше подняться хотя бы на третий этаж здания — при условии его надёжности.

«Обычно первые волны самые сильные. Хуже всего, когда волна сначала не идёт на берег, а отступает от него. Так было в 2004 году при цунами, достигшем Шри-Ланки, Таиланда и других стран. Вода отошла, и люди побежали собирать моллюсков на обнажившемся дне, не понимая, что сейчас их накроет волной. Это произошло через 10–20 минут», — напомнил эксперт.

После прихода первой волны нельзя расслабляться и возвращаться к воде. Лучше укрыться в прочном бетонном строении на высоте не ниже третьего этажа или даже на крыше, включить телефон или радио и ждать официальных сообщений об окончании угрозы.