Стало известно, какой ущерб нанесло рыбной отрасли камчатское землетрясение

Землетрясение, произошедшее недавно на Камчатке, практически не оказало серьёзного влияния на рыбную отрасль региона. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. По его словам, несмотря на некоторые локальные разрушения и повреждения предприятий, общее состояние отрасли остаётся стабильным.

«Те последствия, которые мы сейчас видим с точки зрения разрушений или то, что повлияло на работу отрасли, они минимальные. Да, часть заводов там залило, где-то садки сорвало. Но в целом, конечно, для отрасли последствия пока минимальные», — сказал Шестаков в интервью телеканалу «Россия-24».

Он также указал, что своевременная эвакуация работников, занятых в добыче лосося, позволила избежать человеческих жертв. Также глава ведомства уточнил, что вскоре после снятия режима угрозы цунами предприятия возобновили свою деятельность. Рыбаки оперативно вернулись к работе, обеспечив непрерывность производственного процесса.