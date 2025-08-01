Поставщик получил 200% прибыли от бракованной брони для армии на 4 миллиарда рублей

Компания «ГК «Пикет» поставила Министерству обороны партию несертифицированных бронежилетов, получив при этом значительную прибыль. Компания, используя дешёвые материалы, не соответствующие требованиям оборонного контракта, смогли забрать себе прибыль в размере не менее 200%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

В 2022 году «Пикет» заключил с Минобороны контракт на сумму 4 миллиарда рублей, предусматривавший поставку 30 тысяч бронежилетов и касок класса защиты Бр4, укомплектованных кевларовыми противоосколочными модулями. Однако вместо специфицированных изделий военные получили тканевые чехлы с металлическими пластинами без необходимой сертификации и проверок.

Чтобы скрыть нарушение условий контракта, подозреваемые приобрели материалы сомнительного происхождения на 590 миллиона рублей и подделали документы на 1,2 миллиарда рублей, в которых указывалось, что продукция соответствует требованиям и укомплектована кевларом. Несмотря на несоответствие, партия была принята военными, что позволило компании «Пикет» получить полную оплату по государственному контракту.