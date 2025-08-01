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1 августа, 10:13

Вучич созвал экстренное заседание Совбеза после задержания экс-министра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сербские правоохранители задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент страны Александр Вучич созвал Совет национальной безопасности. Об этом сообщают «Вечерне новости».

Заседание намечено на субботу, 12:00 по местному времени. Причины созыва СБ официально не уточняются, однако, СМИ считает, что в стране «в разгаре попытка государственного переворота». И якобы именно поэтому по данным издания, был задержан бывший министр строительства Томислав Момирович.

Момирович, а также Горан Весич — экс-министр инфраструктуры — имели отношение к проекту реконструкции железнодорожного вокзала Нови-Сад, где в ноябре прошлого года произошло смертельное обрушение.

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Напомним, в результате трагедии на железнодорожном вокзале, где козырёк из бетона обрушился на платформу с пассажирами, погибли 15 человек. Позже в Белграде вспыхнули протесты из-за обрушения в Нови-Саде. Оппозиционеры требовали привлечь к ответственности виновных. На фоне беспорядков премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку.

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Александра Вишнякова
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