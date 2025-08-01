Вучич созвал экстренное заседание Совбеза после задержания экс-министра

Сербские правоохранители задержали бывшего министра строительства Томислава Момировича, на этом фоне президент страны Александр Вучич созвал Совет национальной безопасности. Об этом сообщают «Вечерне новости».

Заседание намечено на субботу, 12:00 по местному времени. Причины созыва СБ официально не уточняются, однако, СМИ считает, что в стране «в разгаре попытка государственного переворота». И якобы именно поэтому по данным издания, был задержан бывший министр строительства Томислав Момирович.