Путин подвёл итоги передачи тел погибших между Россией и Украиной

Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле свидетельствуют о положительных результатах хотя бы потому, что стороны смогли провести обмен военнопленными. Россия передала Украине тысячи тел боевиков ВСУ, а взамен получила лишь десятки тел российских военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Путин, посетивший остров Валаам для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали [Киеву] тысячи тел погибших украинских солдат. Получили в ответ несколько десятков [тел] наших парней, которые сложили голову за Родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он оценивает ход переговоров в Стамбуле и их перспективы.