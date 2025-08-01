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Регион
1 августа, 12:06

Путин подвёл итоги передачи тел погибших между Россией и Украиной

Путин: Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, а получила — десятки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле свидетельствуют о положительных результатах хотя бы потому, что стороны смогли провести обмен военнопленными. Россия передала Украине тысячи тел боевиков ВСУ, а взамен получила лишь десятки тел российских военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Путин, посетивший остров Валаам для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали [Киеву] тысячи тел погибших украинских солдат. Получили в ответ несколько десятков [тел] наших парней, которые сложили голову за Родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он оценивает ход переговоров в Стамбуле и их перспективы.

Путин: Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам
Путин: Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам

Напомним, что 23 июля состоялся третий этап российско-украинских переговоров, которые проводились в формате закрытых консультаций. Перед основной частью обсуждений состоялась приватная встреча руководителей делегаций — Владимира Мединского с Рустемом Умеровым. По завершении переговорного процесса российский представитель сделал официальное заявление, полную видеозапись публиковал Life.ru.

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Наталья Афонина
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