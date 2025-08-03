Гражданская оборона: Что это за средства, зачем они нужны, какие есть виды и правила хранения

Если в 2025 году вы не выпускаете совершеннолетнюю дочь (или сына) из дома после 23 часов и стараетесь сопровождать своё чадо всегда и везде, например, встречать с работы или провожать до метро, но делаете это пешком и без элементарных гражданских средств самозащиты, то знайте: ваши действия бесполезны. Если на вас кто-то нападёт, «огребёте» вы вместе, только и всего. А вот с ГСС в кармане у вас уже есть шанс провернуть схему «бей и беги». В связи с этим в данном материале будет список легальных средств самообороны, которые граждане РФ могут покупать и хранить без лицензии.

Перцовый баллончик

Лучший друг каждого субкультурщика нулевых и десятых, он продолжает привлекать внимание молодёжи и сегодня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rock-the-stock

Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Но перцовые баллончики находятся на почётном втором месте. И не только у девушек. Большинство владельцев «перцовок» — это мужчины, которые могут оказаться фигурантами уличной драки, но не хотят использовать мускулы и грубую силу. Помните: перцовый баллончик нужно держать в вытянутой руке и, нажав на кнопку, распылять смесь по лицу или морде противника плавными круговыми движениями. Далее рассказываем обо всех видах баллонов, которые вы можете встретить в тематических магазинах.

Струйный перцовый баллончик

Один из лучших вариантов на каждый день. На рынке присутствует несколько моделей, самые популярные — это «Боец» и «Шпага». Они могут быть побольше, могут быть поменьше. От размера зависит количество нападающих, которое вы сможете «успокоить». «Перцовый» стреляет в лицо противнику мощной струёй ирританта, в результате чего брызги разлетаются во все стороны.

Большинство лиходеев от такого где-то на 10–15, в лучшем случае 30 минут лишаются способности видеть глазами и продолжать нападение. А болеть глаза, лицо и другие части тела будут до четырёх часов. Есть недостаток, он только один: есть вероятность случайно залить себя, если струя перца отскочит от лица нападающего. Можно использовать на улице, при сильном ветре, в помещении.

Аэрозольно-струйный перцовый баллончик

Чуть-чуть похуже предыдущего варианта. Это гибрид струйного баллона, который выпускает струю перцовой смеси под давлением, и традиционного аэрозольного варианта. У него есть ряд преимуществ, но и недостаток тоже. Такой баллон можно использовать независимо от направления ветра, но нельзя — в помещении.

Гелевый перцовый баллончик

Гелевый — это чуть более мягкий вариант струйного устройства. Он выстреливает струёй под давлением, но смесь выпускается в виде геля. Она облепляет глаза, нос, рот и другие части лица противника, вызывая все симптомы лёгкого отравления смесью OS/CS. Он (или она) не сможет видеть около 10–20 минут, ему (или ей) будет больно ближайший час. Можно использовать на улице, при сильном ветре, в помещении.

Пенный перцовый баллончик

Гелевые и пенные перцовые баллончики — это новое слово в эволюции данного типа устройств. Фото © Wikipedia

Пенным может быть не только пиво. Теперь пенными могут быть средства самообороны. Эта версия устройства работает по схожему принципу с пенными огнетушителями. Те выпускают пену, которая накрывает собой огонь и тушит его. «Перцовки» выпускают пену, которая залепляет лицо противника, причиняет страдания и лишает возможности видеть на 10–20 минут. Можно использовать на улице, при сильном ветре, в помещении.

Аэрозольный перцовый баллончик

Не самое полезное в 2025 году устройство, буквально прошлый век. Аэрозольный баллончик выпускает смесь ирритантов в виде облачка. Это облачко должно окутывать лицо нападающего, лишая его способности видеть и нападать на 10–20 минут. Но малейший ветерок в вашу сторону — и облачко полетит на вас. Пользуйтесь такими, только если ничего другого не можете себе позволить. Можно использовать на улице, нельзя использовать, если в вашу сторону дует ветер, категорически запрещено использовать в помещениях.

Аэрозольный пистолет

Аэрозольный пистолет — это абсолютно легальное средство самообороны, которое может исполнять как перцовые, так и светошумовые функции. А ещё вы с ним выглядите круто. Фото © Gettyimages / Ivan Reshetnikov

Аэрозольные пистолеты пугают особо чувствительных людей одним своим видом. Многие думают, что за такую «игрушку» их сразу посадят в тюрьму на 69 лет, так что иногда даже не знают, что ГСС в виде пистолета можно купить абсолютно свободно, в магазине. Выглядят они по-разному. Пожалуй, самый древний из них — это «Удар». Стреляют аэрозольные (или перцовые) пистолеты сильной струёй ирританта, который выпускается из БАМа (патрона) под мощным давлением. Дальность стрельбы — до 5 метров.

На рынке есть разные модели. Обычно они носят в себе два БАМа и конструктивно схожи с травматическим пистолетом «Оса», что дополнительно пугает противника. БАМы к устройствам надо покупать, они бывают перцовые и светошумовые. А насчёт моделей — есть пистолеты на 3, 4 и даже на 5 БАМов. В последнем случае они даже загружаются через магазин. Они помогут вам на улице и в помещении. Но в помещении осторожнее — не стоит стрелять из них в потолок, вы вызовете «перцовый дождик».

Электрошокер

Электрошокер — это стильно, модно, молодёжно. Рекомендуем носить его вместе с перцовым баллончиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maximumm

Это мощные устройства способны обездвижить человека полностью на максимальном режиме. Но гражданский электрошокер таким эффектом похвастаться не может. Так что его приходится использовать в основном как «пугач». Но всё дело — в классах. Маленький шокер может оказаться бесполезным, а вот если ему присвоен класс — это уже серьёзно.

Из первоклассных устройств можно выделить те, что обладают мощностью в 150 мегавольт. Это эффективное средство самообороны, которое пробивает до 6 сантиметров одежды. Недостаток — близкий контакт. Преимущество — шокер 1 класса, скорее всего, вырубит нападающего. Тут главное — не переборщить, потому что использование мощного шокера с некоторых пор проходит по статье 114 УК РФ, а это превышение пределов самообороны. Вам нужно будет доказать в суде, что нападавший представлял опасность. Нельзя целиться в сердце или голову — это уже статья 109 УК РФ, то есть причинение смерти по неосторожности. В лучшем случае.