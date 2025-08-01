Пол Уилан признался, что после обмена живёт в США на пожертвования

После возвращения в США бывший морпех Пол Уилан, осуждённый в России по делу о шпионаже, сталкивается с серьёзными трудностями в адаптации к обычной жизни. Как пишет Detroit News, он по-прежнему испытывает последствия заключения: страдает от посттравматического стресса и с трудом находит стабильную работу.

Уилан поселился у родителей в Мичигане, временно устроился в сфере безопасности и выживает частично за счёт пожертвований.

По его словам, бюрократические барьеры, проблемы с медицинским страхованием и отказ в выплате пособия по безработице лишь усугубили ситуацию. Потеряв должность директора по безопасности в автокомпании BorgWarner, он до сих пор не смог найти постоянную работу — в том числе из-за корпоративных ограничений на приём людей с тюремным прошлым.

Уилан признаётся, что даже обычное проживание в гостиницах вызывает у него тревогу и флэшбэки.