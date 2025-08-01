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1 августа, 13:09

Пол Уилан признался, что после обмена живёт в США на пожертвования

Пол Уилан, освобождённый в результате обмена заключенными между Россией и США. Обложка © AP/TASS

Пол Уилан, освобождённый в результате обмена заключенными между Россией и США. Обложка © AP/TASS

После возвращения в США бывший морпех Пол Уилан, осуждённый в России по делу о шпионаже, сталкивается с серьёзными трудностями в адаптации к обычной жизни. Как пишет Detroit News, он по-прежнему испытывает последствия заключения: страдает от посттравматического стресса и с трудом находит стабильную работу.

Уилан поселился у родителей в Мичигане, временно устроился в сфере безопасности и выживает частично за счёт пожертвований.

По его словам, бюрократические барьеры, проблемы с медицинским страхованием и отказ в выплате пособия по безработице лишь усугубили ситуацию. Потеряв должность директора по безопасности в автокомпании BorgWarner, он до сих пор не смог найти постоянную работу — в том числе из-за корпоративных ограничений на приём людей с тюремным прошлым.

Уилан признаётся, что даже обычное проживание в гостиницах вызывает у него тревогу и флэшбэки.

«Я всё ещё думаю, что кто-то может войти в номер — это не проходит», — говорит собесденик издания.

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Уилана арестовали в Москве в 2018 году. При нём были обнаружены документы, содержащие гостайну. После вынесения обвинительного приговора шпион неоднократно просил Белый дом вызволить его из-за решётки. Лишь в 2024 году по итогам масштабного обмена заключёнными между Россией и Западом Пол смог вернуться на родину.

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Марина Фещенко
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