Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не стал как-то иначе относиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину и, как прежде, считает его весьма твёрдым политиком. Об этом глава Белого дома сообщил в недавнем интервью телеканалу Newsmax.

Трамп заявил, что Путин — «крепкий орешек», отметив его твёрдость и непоколебимость в принятии решений. В этом, по его мнению, заключён весь образ российского президента.