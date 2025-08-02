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Регион
2 августа, 07:14

Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Трамп заявил, что он всё так же считает Путина крепким орешком

Обложка © Сайт президента России

Обложка © Сайт президента России

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не стал как-то иначе относиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину и, как прежде, считает его весьма твёрдым политиком. Об этом глава Белого дома сообщил в недавнем интервью телеканалу Newsmax.

Трамп заявил, что Путин — «крепкий орешек», отметив его твёрдость и непоколебимость в принятии решений. В этом, по его мнению, заключён весь образ российского президента.

«Он (Путин), безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось», — подчеркнул Трамп.

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Ранее американский президент заявил, что его переговоры с Владимиром Путиным всегда проходили замечательно, однако сложности начинались уже после них. Вероятно, их личная встреча могла бы многое прояснить, но сейчас в Кремле говорят, что подготовка к ней не ведётся. По словам пресс-секретаря главы РФ Пескова, лидеры двух государств должны лишь закрепить урегулирование по Украине, а организацией занимаются другие люди.

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Владимир Озеров
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