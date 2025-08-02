Женщина пострадала после удара дронов ВСУ по жилому дому в брянском селе

Украинские FPV-дроны атаковали жилой дом в селе Некислица Брянской области, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Некислица Севского района. В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница», — заявил глава региона.

Пострадавшая женщина была госпитализирована, ей оказали необходимую медицинскую помощь. В результате атаки в доме повреждены фасад и окна.