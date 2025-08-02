Налоги, пособия и работа: Названы льготы, которыми обладают предпенсионеры России

Гражданам России предпенсионного возраста доступен широкий набор льгот, напомнила член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. В частности, по её словам, речь идёт об освобождении от налога на имущество на один объект каждого вида недвижимости (квартира, дом или гараж), а также от земельного налога на участок площадью до шести соток.

Кроме того, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных дня в году для прохождения диспансеризации, могут получать повышенное пособие по безработице и дополнительно защищены трудовыми гарантиями. Их нельзя уволить или отказать им в приёме на работу по причине возраста, также им предоставляется преимущественное право на трудоустройство.

Сенатор подчеркнула, что для получения льгот необходимо подтвердить статус предпенсионера с помощью бесплатной справки, которую можно оформить через портал «Госуслуги» или в отделении Социального фонда России. Затем граждане должны обратиться в инспекцию ФНС для получения налоговых льгот и в органы соцзащиты для решения вопросов касательно ЖКХ, проезда и региональных преференций.