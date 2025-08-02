Налоги, пособия и работа: Названы льготы, которыми обладают предпенсионеры России
Сенатор Епифанова: Предпенсионерам в России доступен широкий набор льгот
Предпенсионер на работе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Гражданам России предпенсионного возраста доступен широкий набор льгот, напомнила член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. В частности, по её словам, речь идёт об освобождении от налога на имущество на один объект каждого вида недвижимости (квартира, дом или гараж), а также от земельного налога на участок площадью до шести соток.
Кроме того, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных дня в году для прохождения диспансеризации, могут получать повышенное пособие по безработице и дополнительно защищены трудовыми гарантиями. Их нельзя уволить или отказать им в приёме на работу по причине возраста, также им предоставляется преимущественное право на трудоустройство.
Сенатор подчеркнула, что для получения льгот необходимо подтвердить статус предпенсионера с помощью бесплатной справки, которую можно оформить через портал «Госуслуги» или в отделении Социального фонда России. Затем граждане должны обратиться в инспекцию ФНС для получения налоговых льгот и в органы соцзащиты для решения вопросов касательно ЖКХ, проезда и региональных преференций.
Парламентарий добавила, что обычно для этого требуется предоставить паспорт, СНИЛС и подтвердить статус предпенсионера. Перечень и размеры льгот могут различаться в зависимости от региона РФ. Собеседница RT также предупредила, что статус предпенсионера присваивается только при выполнении определённых условий. Для его оформления необходимо соответствовать установленным требованиям, включая наличие страхового стажа не менее 15 лет.
Кстати, российские компании стали активно брать на работу предпенсионеров. Тем временем в Госдуме напомнили, что работников предпенсионного возраста нельзя увольнять. Кроме того, юрист объяснил, что делать предпенсионеру при незаконном увольнении.