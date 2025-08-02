Британия дала пессимистичный прогноз по срокам окончания СВО
Глава МИД Британии Лэмми не верит, что конфликт на Украине кончится в этом году
Обложка © Telegram/Минобороны России
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил сомнения в возможности прекращения боевых действий на Украине в течение 2025 года. В интервью The Guardian британский дипломат поделился своим видением перспектив конфликта.
«Я полагаю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьёзно Россия настроена на эти переговоры», — отметил Лэмми.
Лэмми в очередной раз повторил, что российское руководство якобы не готово к конструктивным переговорам.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что условия, выдвинутые Москвой летом 2024 года для урегулирования украинского вопроса, остаются неизменными. По его словам, Украина не должна быть инструментом для тех, кто желает зла России. А Киеву нужно служить суверенным интересам страны, а не западным кураторам. Кроме того, глава государства подчеркнул, что для решения украинского вопроса киевскому режиму следует искоренить нацизм.