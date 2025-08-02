Британия дала пессимистичный прогноз по срокам окончания СВО

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил сомнения в возможности прекращения боевых действий на Украине в течение 2025 года. В интервью The Guardian британский дипломат поделился своим видением перспектив конфликта.

«Я полагаю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьёзно Россия настроена на эти переговоры», — отметил Лэмми.