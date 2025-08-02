Западные СМИ признали превосходство российских войск в зоне СВО на Украине, сообщает норвежское издание Steigan. Ведущие медиа постепенно приходят к осознанию преимуществ Российской армии на поле боя.

«Западные СМИ постепенно начинают понимать, что их опосредованная война на Восточном фронте проиграна. Целый ряд изданий и телеканалов наконец-то начали признавать достижения России в ходе летней кампании и перестали бездумно твердить о «ничтожно малых» успехах», — говорится в материале.

Американский телеканал CNN, как заметил Steigan, вынужден был признать, что так называемые «скромные успехи» Российской армии на самом деле имеют кумулятивный эффект. Британская газета Telegraph также изменила свою риторику, с тревогой отмечая стремительное наступление российских войск по всей линии фронта.