«Победы не видать»: На Западе бьют тревогу из-за неминуемого падения Украины
Steigan: Западные СМИ признали успехи Армии России в ходе СВО
Обложка © Telegram/Минобороны России
Западные СМИ признали превосходство российских войск в зоне СВО на Украине, сообщает норвежское издание Steigan. Ведущие медиа постепенно приходят к осознанию преимуществ Российской армии на поле боя.
«Западные СМИ постепенно начинают понимать, что их опосредованная война на Восточном фронте проиграна. Целый ряд изданий и телеканалов наконец-то начали признавать достижения России в ходе летней кампании и перестали бездумно твердить о «ничтожно малых» успехах», — говорится в материале.
Американский телеканал CNN, как заметил Steigan, вынужден был признать, что так называемые «скромные успехи» Российской армии на самом деле имеют кумулятивный эффект. Британская газета Telegraph также изменила свою риторику, с тревогой отмечая стремительное наступление российских войск по всей линии фронта.
В Telegraph подчёркивается, что скорость продвижения подразделений ВС РФ продолжает расти. Издание обращает внимание на грамотное использование Российской армией тактических преимуществ, включая создание окружений и огневых мешков для украинских формирований. Эти оценки резко контрастируют с прежними заявлениями западных СМИ о якобы незначительных успехах России.
Ранее сообщалось, что США намерены за 10 дней договориться с Россией об урегулировании конфликта на Украине, угрожая новыми пошлинами в случае провала. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему поставил новый дедлайн. Кремль отметил, что продолжает СВО, но предпочтение отдаёт мирному решению, а заявление США учтено.