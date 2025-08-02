Сенат США ушёл на каникулы, забыв про жёсткие санкции против России

Сенат Конгресса США не успеет рассмотреть новый пакет антироссийских санкций до конца лета. Как сообщает издание The Hill, республиканские сенаторы покидают Вашингтон на августовские каникулы, отложив принятие законопроекта до сентября.

«Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение относительно этого (относительно введения санкций. — Прим. Life.ru) в руки президента США [Дональда] Трампа, по крайней мере на лето», — уточняет издание.