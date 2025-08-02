Сенат США ушёл на каникулы, забыв про жёсткие санкции против России
The Hill: Сенат США не утвердит санкции против России до конца лета
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam
Сенат Конгресса США не успеет рассмотреть новый пакет антироссийских санкций до конца лета. Как сообщает издание The Hill, республиканские сенаторы покидают Вашингтон на августовские каникулы, отложив принятие законопроекта до сентября.
«Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение относительно этого (относительно введения санкций. — Прим. Life.ru) в руки президента США [Дональда] Трампа, по крайней мере на лето», — уточняет издание.
Эта отсрочка даёт американскому лидеру свободу действий в вопросе введения новых ограничений против России и её торговых партнёров. Законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает введение пошлин в размере 500% на товары из стран, сотрудничающих с Россией в энергетической сфере. Однако как отмечают наблюдатели, Дональд Трамп скептически относится к столь радикальным мерам.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп изменил свои планы, сократив срок для урегулирования конфликта на Украине с 50 до 10–12 дней. В случае провала переговоров между РФ и Украиной Белый дом угрожает Москве жёсткими вторичными санкциями. В России отреагировали на это заявление сдержанно. На Западе считают, что подобные ультиматумы не повлияют на развитие ситуации.