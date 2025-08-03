Хабиб Нурмагомедов назвал дату боя Ислама Махачева за титул в полусреднем весе
Хабиб Нурмагомедов: Ислам Махачев сразится с Маддаленой за пояс 15 ноября
Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC
Российский боец Ислам Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе 15 ноября в Нью-Йорке на «Медисон-сквер-гарден». Об этом заявил на пресс-конференции легенда смешанных единоборств, тренер и друг Махачева Хабиб Нурмагомедов.
По словам Орла, Ислам Махачев выйдет в октагон в ноябре. Если он одержит победу, то станет обладателем чемпионских поясов сразу в двух весовых категориях. Таким достижением сейчас могут похвастать лишь девять спортсменов.
Напомним, что Ислам Махачев принял решение подняться полусредний вес, чтобы попробовать одолеть Джека Делла Маддалену и стать двойным чемпионом. Из-за этого дагестанцу пришлось освободить пояс в лёгком весе, который вскоре перешёл к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии.