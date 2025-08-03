Хабиб Нурмагомедов назвал дату боя Ислама Махачева за титул в полусреднем весе

Российский боец Ислам Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе 15 ноября в Нью-Йорке на «Медисон-сквер-гарден». Об этом заявил на пресс-конференции легенда смешанных единоборств, тренер и друг Махачева Хабиб Нурмагомедов.

По словам Орла, Ислам Махачев выйдет в октагон в ноябре. Если он одержит победу, то станет обладателем чемпионских поясов сразу в двух весовых категориях. Таким достижением сейчас могут похвастать лишь девять спортсменов.