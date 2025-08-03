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3 августа, 06:11

Хабиб Нурмагомедов назвал дату боя Ислама Махачева за титул в полусреднем весе

Хабиб Нурмагомедов: Ислам Махачев сразится с Маддаленой за пояс 15 ноября

Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC

Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC

Российский боец Ислам Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе 15 ноября в Нью-Йорке на «Медисон-сквер-гарден». Об этом заявил на пресс-конференции легенда смешанных единоборств, тренер и друг Махачева Хабиб Нурмагомедов.

По словам Орла, Ислам Махачев выйдет в октагон в ноябре. Если он одержит победу, то станет обладателем чемпионских поясов сразу в двух весовых категориях. Таким достижением сейчас могут похвастать лишь девять спортсменов.

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Напомним, что Ислам Махачев принял решение подняться полусредний вес, чтобы попробовать одолеть Джека Делла Маддалену и стать двойным чемпионом. Из-за этого дагестанцу пришлось освободить пояс в лёгком весе, который вскоре перешёл к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии.

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Владимир Озеров
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