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3 августа, 13:50

Катастрофа над Потомаком: В США раскрыли, как неисправный прибор унёс 67 жизней

Причиной авиакатастрофы с военным вертолётом и самолётом в США стал высотометр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

В результате крушения вертолёта Black Hawk и пассажирского самолёта над рекой Потомак 29 января погибли 67 человек. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выявил, что одной из ключевых причин трагедии стала неисправность высотомера военной винтокрылой машины.

В течение последней недели проходили слушания, посвящённые обстоятельствам столкновения. Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) были опрошены относительно технических проблем, приведших к катастрофе.

Выяснилось, что высотомер, установленный на вертолёте, мог занижать показания примерно на 24–30 метров. Это означало, что аппарат, летевший на реальной высоте около 85 метров — выше разрешённых 61 метра — отображал данные, указывающие на значительно меньшую высоту. Аналогичные неисправности обнаружили ещё у трёх вертолётов из того же подразделения.

«Кроме того, диспетчеры предупреждали FAA несколько лет назад об опасностях, которые представляют вертолёты», — сказано в публикации.

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Напомним, что 30 января 2025 года пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт в США. В ходе авиакатастрофы погибли 67 человек, среди которых были несколько российских фигуристов. UH-60, вероятно, выполнял тренировочный полёт в рамках секретной программы. Ранее сообщалось, что инцидент произошёл, поскольку пилот ослушался указаний диспетчера.

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Владимир Озеров
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