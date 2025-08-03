Катастрофа над Потомаком: В США раскрыли, как неисправный прибор унёс 67 жизней

В результате крушения вертолёта Black Hawk и пассажирского самолёта над рекой Потомак 29 января погибли 67 человек. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выявил, что одной из ключевых причин трагедии стала неисправность высотомера военной винтокрылой машины.

В течение последней недели проходили слушания, посвящённые обстоятельствам столкновения. Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) были опрошены относительно технических проблем, приведших к катастрофе.

Выяснилось, что высотомер, установленный на вертолёте, мог занижать показания примерно на 24–30 метров. Это означало, что аппарат, летевший на реальной высоте около 85 метров — выше разрешённых 61 метра — отображал данные, указывающие на значительно меньшую высоту. Аналогичные неисправности обнаружили ещё у трёх вертолётов из того же подразделения.