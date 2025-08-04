Кнайсль восхитил героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

Директор Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила организованность россиян при ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Она опубликовала соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Впечатляют люди, поддерживающие страну при любых обстоятельствах, — будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций. Выражаю уважение известным и неизвестным героям», — написала Кнайсль.