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3 августа, 23:00

Кнайсль восхитил героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Карин Кнайсль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Директор Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила организованность россиян при ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Она опубликовала соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Впечатляют люди, поддерживающие страну при любых обстоятельствах, — будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций. Выражаю уважение известным и неизвестным героям», написала Кнайсль.

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Напомним, утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало рекордом с 1952 года. Подземные толчки вызвали цунами с волнами до 200 м в Северо-Курильске, где эвакуировали 2400 человек. Угрозу цунами также объявляли в Японии, США и на Филиппинах. Учёные предупредили о возможных сильных афтершоках.

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Лия Мурадьян
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