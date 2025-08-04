На Камчатке после землетрясения снова открыли четыре маршрута для туристов
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Четыре туристических маршрута в Южно-Камчатском природном парке снова стали доступны для посетителей после землетрясения. Об этом сообщает сеть природных парков «Вулканы Камчатки».
По данным представителей парков, туристы могут теперь посещать тропы вокруг вулкана Горелый, каньона Опасного, подножия вулкана Мутновского и пещеры исполина Горелый.
Эти маршруты закрыли 30 июля для безопасности туристов после землетрясения магнитудой 8,7. В результате подземных толчков возникло цунами с высотой волн до 200 метров в Северо-Курильске. Угрозу цунами также зафиксировали в Японии, США и на Филиппинах. После землетрясения на Камчатке проснулись вулканы.