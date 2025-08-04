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Регион
4 августа, 03:24

Аэропорты Волгограда и Тамбова открыли для полётов спустя три часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Тамбова. Как сообщили в пресс-службе контролирующего ведомства, воздушные гавани закрывали в целях безопасности.

Ограничения в аэропортах Тамбова и Волгограда ввели около трёх часов утра 4 августа. Сообщение о возобновлении работы обоих аэропортов появилось спустя три часа — в 6:05 утра.

За два часа над регионами России сбили 11 украинских беспилотников
За два часа над регионами России сбили 11 украинских беспилотников

Как сообщал Life.ru, в Волгоградской области отразили массированный удар украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты транспортно-энергетической инфраструктуры. Также беспилотники сбивали над территорией Ростовской и Воронежской областей.

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Лия Мурадьян
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