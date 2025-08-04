«Подходим к финальной точке»: Аналитик раскрыл, куда двинется Армия России после Часова Яра

Недавно освобождённый Часов Яр занимает выгодное тактическое положение, что и объясняет, почему противник превратил этот город в бастион. Однако его взятие открывает простор для нового наступления. Куда будет дальше двигаться российская армия, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. Его слова приводит «Царьград».

Сейчас, когда Часов Яр находится под контролем наших сил, открывается новый этап операции. По словам специалиста, это практически последний рубеж перед стратегическим переломом. Занятые высоты обеспечивают возможность вести огневой контроль над обширными районами вокруг, включая важный населённый пункт — Константиновку.

«Потому что после Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере — Славянск, и всё. То есть славянско-краматорская группировка врага», — отметил аналитик.