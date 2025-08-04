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Регион
4 августа, 10:26

В подмосковном парке Захарово началась установка памятника Дарье Дугиной

Памятник Дарье Дугиной. Обложка © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово

Памятник Дарье Дугиной. Обложка © Telegram/ Андрей Иванов | Одинцово

В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе Подмосковья началась установка памятника Дарье Дугиной, погибшей из-за теракта ВСУ в 2022 году. Трёхметровый бронзовый монумент журналистке появится к годовщине её смерти 20 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Открытие запланировано на 20 августа — день гибели Дугиной», — уточнили в агентстве.

На опубликованных кадрах рабочие завершают монтаж постамента рядом с уже готовой скульптурой, изображающей Дугину с золотым поясом.

Автор памятника, скульптор Дмитрий Александров ранее пояснил, что стремился передать сочетание мужественности и женственности в образе погибшей. Первоначально планировалось установить бюст, но в итоге создали полноростовую скульптуру высотой 3,5 метра. Вокруг монумента оборудуют зону отдыха с фонарями и скамейками.

СК использовал ИИ, расследуя убийства Дугиной и Татарского
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Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе, возвращаясь с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово. Теракт организовали украинские спецслужбы, установила ФСБ.

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Алиса Хуссаин
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