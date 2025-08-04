В подмосковном парке Захарово началась установка памятника Дарье Дугиной

В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе Подмосковья началась установка памятника Дарье Дугиной, погибшей из-за теракта ВСУ в 2022 году. Трёхметровый бронзовый монумент журналистке появится к годовщине её смерти 20 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Открытие запланировано на 20 августа — день гибели Дугиной», — уточнили в агентстве.

На опубликованных кадрах рабочие завершают монтаж постамента рядом с уже готовой скульптурой, изображающей Дугину с золотым поясом.

Автор памятника, скульптор Дмитрий Александров ранее пояснил, что стремился передать сочетание мужественности и женственности в образе погибшей. Первоначально планировалось установить бюст, но в итоге создали полноростовую скульптуру высотой 3,5 метра. Вокруг монумента оборудуют зону отдыха с фонарями и скамейками.